PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Angebranntes Essen hat am Mittwochabend einen Einsatz von Rettungskräften im östlichen Stadtgebiet ausgelöst. Zeugen meldeten kurz nach 18 Uhr telefonisch, dass in einem Wohngebäude im Asternweg der Rauchmelder piepsen und es auch nach Rauch riechen würde.

Die ausgerückten Einsatzkräfte verschafften sich vor Ort Zugang zu der Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen befanden. Auf dem angeschalteten Herd stand ein Topf mit Essensresten, die verschmort waren und dadurch vermutlich den Rauchmelder-Alarm ausgelöst hatten.

Feuerwehr-Kräfte schalteten den Herd aus und lüfteten die Wohnung. Parallel wurden die Mieter verständigt und kehrten zu ihrer Wohnung zurück. Weitere Maßnahmen waren vor Ort nicht erforderlich. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:57

    POL-PDKL: Nach Spiegel-Kollision abgehauen

    B48/Waldleiningen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Mittwochnachmittag von der B48 gemeldet worden. Der Fahrer eines Mercedes-Sprinter teilte gegen 14 Uhr mit, dass ihm auf der Strecke von Johanniskreuz in Richtung Hochspeyer kurz vor der Einmündung zur L504 an anderer Transporter entgegenkam, der die Kurve schnitt. Das weiße Fahrzeug sei dadurch auf die Fahrspur des Sprinters geraten, so ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:43

    POL-PDKL: Randalierer landet im Gewahrsam

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Randalierers musste die Polizei am Mittwoch mehrfach ausrücken. Der 39-Jährige fiel in der Innenstadt auf. Er war alkoholisiert und belästigte Passanten. Die erteilten Platzverweise für den Bahnhofsvorplatz und die Innenstadt ignorierte der Mann, weshalb ihn die Einsatzkräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Nach der ärztlichen Überprüfung seiner ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:09

    POL-PDKL: E-Bike aus Keller gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Ein E-Bike ist aus einem Keller in der Friedrich-Karl-Straße gestohlen worden. Der Besitzer stellte am Dienstagvormittag fest, dass das Abteil seines Kellerraums in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen worden war. Das darin abgestellte rote E-Bike der Marke Centurion sowie das dazugehörige Ladekabel und ein Fahrradschloss fehlten. Die genaue Tatzeit steht derzeit nicht fest. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren