POL-PDKL: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Angebranntes Essen hat am Mittwochabend einen Einsatz von Rettungskräften im östlichen Stadtgebiet ausgelöst. Zeugen meldeten kurz nach 18 Uhr telefonisch, dass in einem Wohngebäude im Asternweg der Rauchmelder piepsen und es auch nach Rauch riechen würde.

Die ausgerückten Einsatzkräfte verschafften sich vor Ort Zugang zu der Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen befanden. Auf dem angeschalteten Herd stand ein Topf mit Essensresten, die verschmort waren und dadurch vermutlich den Rauchmelder-Alarm ausgelöst hatten.

Feuerwehr-Kräfte schalteten den Herd aus und lüfteten die Wohnung. Parallel wurden die Mieter verständigt und kehrten zu ihrer Wohnung zurück. Weitere Maßnahmen waren vor Ort nicht erforderlich. |cri

