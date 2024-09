Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch

Treffelhausen - Brand am Skilift

Ulm (ots)

(GP) Böhmenkirch / Treffelhausen - Brand am Skilift

Am Samstag, gegen 20.30 h, teilte die integrierte Leitstelle Göppingen der Polizei einen Brand an der Skianlage Treffelhausen mit. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Hütte der Talstation im Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zurzeit fanden dort Modernisierungsmassnahmen statt. Am Gebäude und den technischen Anlagen entstand ein Sachschaden von mehreren 100000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Böhmenkirch und Treffelhausen waren mit mehreren Fahrzeugen und 60 Mann im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

