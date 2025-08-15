PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Seat gerammt?

  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Mit einer großen Delle im Heckbereich hat ein Autobesitzer am Donnerstag in der Perlenbergstraße seinen Pkw vorgefunden. Der rote Seat Arona war in Höhe des Hauses Nummer 32 auf einem Parkplatz längs zur Fahrbahn abgestellt. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, stieß offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen das Fahrzeug und hinterließ den Schaden am Heck.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas von dem Unfall mitbekommen oder hat ein Wendemanöver eines Fahrzeugs beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

