Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in die Grundschule Moosfelde

Arnsberg (ots)

In der Eschenstraße drang ein bislang unbekannter Mann in die Grundschule in der Eschenstraße ein. Am 20.08.2025 um 19:20 Uhr beobachteten spielende Kinder einen Mann in der Grundschule. Kurz darauf bemerkten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe. Sie liefen nach Hause und informierten einen Vater der Kinder, der wiederum die Polizei verständigte. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass das Fenster herausgebrochen war. Der Täter konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell