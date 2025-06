Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf der Polizei Westerstede: Motorradfahrer ohne Kennzeichen flüchtet vor der Polizei

Oldenburg (ots)

Am 19.06.2025 gegen 22:20 Uhr wird der Polizei ein rücksichtsloser Motorradfahrer gemeldet, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Augustfehn rasen soll. Eine zufällig vor Ort befindliche Streife kann das Fahrzeug noch kurz erblicken, verliert es aber sofort wieder aus den Augen. Im Rahmen der folgenden Sofortfahndung passiert das Motorrad kurze Zeit später einen an der Hauptstraße in Augustfehn stehenden Streifenwagen. Dabei können die Beamten erkennen, dass es sich bei dem Motorrad um eine sog. Motocross-Maschine (Enduro) handelt. An dem Motorrad ist kein Kennzeichen angebracht. Geführt wird das Fahrzeug von einer augenscheinlich männlichen Person mit heller Jogginghose, schwarzem Pullover, Motorradhelm und Motorradbrille. In der Folge flüchtet der Fahrzeugführer über mehrere Straßen vor dem folgenden Streifenwagen, der mit Blaulicht, Martinshorn und Haltesignalen auf sich aufmerksam macht. Dabei überfährt er eine rote Ampel und beschleunigt sein Fahrzeug mehrfach so stark, dass die Beamten nicht folgen können und die Verfolgung letztendlich abbrechen müssen. Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hierzu bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem o.g. Motorrad und dem Fahrer geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488-8330 bei der Polizei Westerstede zu melden.

