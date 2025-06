POL-OL: Pedelec-Diebstahl in der Bremer Straße - Täter flüchtet mit Krücke

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch beschäftigten zwei versuchte Einbrüche die Polizei. In beiden Fällen blieb es beim Sachschaden - die unbekannten Täter konnten keine Beute machen. Gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei in die 91er Straße gerufen. Dort hatten Unbekannte die Scheibe eines Kiosks mit einem Gullydeckel eingeworfen. In der vergangenen Nacht kam es zudem zu einem Einbruchsversuch in der ...

