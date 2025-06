POL-OL: Verkehrsvorfall endet in Bedrohung - Fahrer alkoholisiert unterwegs

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Drielaker Straße in Oldenburg. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in geringer Höhe. Die Polizei hat die ...

