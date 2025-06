POL-OL: Diebstahl von Kompletträdern - Unbekannte Täter entwenden 16 Räder von Autohausgelände

Oldenburg (ots) - Über das vergangene Wochenende kam es in Oldenburg zu mehreren Einbruchsdelikten. In einem Fall drangen bislang unbekannte Täter in Büroräume ein, in zwei weiteren Fällen waren Autos das Ziel von Aufbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam ...

