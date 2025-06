Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Motorräder in der Bahnhofsallee entwendet - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Bahnhofsallee in Oldenburg wurden am vergangenen Wochenende zwei Motorräder gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im ersten Fall wurde ein Motorrad der Marke Yamaha, Modell MXT850 Niken, in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr entwendet. Das Fahrzeug war vor der Haustür des Eigentümers abgestellt.

Ein weiteres Motorrad wurde im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag ebenfalls in der Bahnhofsallee entwendet. Dabei handelt es sich um eine KTM Freeride 250F, die sich ebenfalls auf dem Grundstück des Eigentümers befand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofsallee beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 7904115 in Verbindung zu setzen.(700175)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell