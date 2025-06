POL-OL: Körperverletzung auf dem Schlossplatz - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots) - In dem Zeitraum vom 30. Mai bis zum 12. Juni versuchten unbekannte Täter in der Eike-von-Repkow-Straße durch Aufhebeln der Terrassentür und des Fensters eines Einfamilienhauses in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dies misslang den Unbekannten. (694281) Am gestrigen Tage in der Zeit von Mitternacht bis ca. 12:38 Uhr durchtrennten unbekannte Täter Seile des Pagodenzeltes eines Vereins in der Straße ...

mehr