Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Diebstahlstaten

Oldenburg (ots)

In dem Zeitraum vom 30. Mai bis zum 12. Juni versuchten unbekannte Täter in der Eike-von-Repkow-Straße durch Aufhebeln der Terrassentür und des Fensters eines Einfamilienhauses in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dies misslang den Unbekannten. (694281)

Am gestrigen Tage in der Zeit von Mitternacht bis ca. 12:38 Uhr durchtrennten unbekannte Täter Seile des Pagodenzeltes eines Vereins in der Straße Weiße Rose. Aus dem Zelt entwendeten sie eine Kappsäge. Nach der Tat konnten die Täter unerkannt flüchten. (692441)

Zudem entwendeten unbekannte Täter in Oldenburg mehrere Kennzeichen von Fahrzeugen in dem Zeitraum vom 09. Mai bis zum gestrigen Tage in folgenden Straßen: Tannenkampstraße, Müllersweg und Hundsmühler Straße. (692195, 693865, 694420)

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

