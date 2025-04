Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Einkaufskorb geklaut

Kaiserslautern (ots)

Während er in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße einkaufte, ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben des 76-Jährigen war er zwischen 10.15 und 10.35 Uhr in dem Geschäft unterwegs und stellte in dieser Zeit seinen Einkaufskorb mehrfach auf dem Boden ab, um im Regal nach Produkten zu schauen.

Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass ein Dieb in den Korb griff und sich den dort abgelegten Geldbeutel schnappte. Erst als er an der Kasse seine Waren bezahlen wollte, stellte der Senior fest, dass die Geldbörse nicht mehr da ist.

Zusammen mit dem Portemonnaie erbeuteten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag, den Personalausweis, den Führerschein sowie mehrere Bankkarten. Die Karten ließ der 76-Jährige sofort sperren. Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 0631 369-14199 um Hinweise. |cri

