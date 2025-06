Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer, Radfahrer verstirbt im Krankenhaus+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, gg. 16:20 Uhr, ist es in Wiefelstede auf der Heidkamper Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 77jähriger Oldenburger war mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Heidkamper Landstraße in Richtung Wiefelstede unterwegs. Ein Bekannter begleitete ihn auf seinem Fahrrad. An der Einmündung "Hoher Kamp" wollten die beiden Männer die Straße überqueren, um ihre Fahrt in der Straße "Hoher Kamp" fortzusetzen. Dabei übersah der 77jährige ein Motorrad, welches von einem 16jährigen Wiefelsteder geführt wurde und ebenfalls in Richtung Wiefelstede unterwegs war. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Die beiden Beteiligten stürzten, wobei der Radfahrer schwere Verletzungen und der Motorradfahrer leichte Verletzungen davontrug. Vor Ort eingesetzt waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen. Der Radfahrer wurde in das Ev. Krankenhaus Oldenburg und der Motorradfahrer in das Klinikum Oldenburg gebracht. In der Nacht verstarb der Radfahrer an seinen schweren Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 2.000,--Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Heidkamper Landstraße in Höhe der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

-202500688149-

