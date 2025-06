Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Autofahrerin übersieht Stauende auf der B 211. Drei verletzte Unfallbeteiligte+++

Oldenburg (ots)

Am 13.06.2025 gegen 16.25 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 211 in Fahrtrichtung Brake, kurz vor der Einmündung Schwarzer Weg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 44-jährige aus Oldenburg befährt mit ihrem PKW VW Bulli die B 211 in Richtung Brake, und übersieht nach bisherigen Erkenntnissen ein vor ihr befindliches Stauende. Als letztes Fahrzeug in diesem Stau steht ein 51-jähriger aus dem Landkreis Nordenham mit seinem PKW-Kombi. Die Bulli Fahrerin fährt auf dieses Fahrzeug auf und kommt im weiteren Verlauf ins Schleudern. Dabei gerät sie auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW einer 28-jährigen aus Oldenburg. Nach dem Zusammenprall schleudert der VW Bulli weiter und bleibt kopfüber in einem Graben liegen. Alle drei beteiligten Fahrzeugführer werden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge werden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 37000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 211 am Unfallort für ca. 45 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden.

