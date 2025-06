Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es in Oldenburg zu mehreren Einbruchsdelikten. In einem Fall drangen bislang unbekannte Täter in Büroräume ein, in zwei weiteren Fällen waren Autos das Ziel von Aufbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büroräumen am Beginn der Donnerschweer Straße. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Büros. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Am Sonntagnachmittag, zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr, wurde in der Kurwickstraße die Seitenscheibe eines geparkten BMW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop sowie eine Geldbörse entwendet.

In der Zeit von Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bis Samstag, gegen 10:20 Uhr, wurde ein Firmenfahrzeug der Marke Ford in der Kurlandallee gewaltsam geöffnet. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter hochwertige Handwerkswerkzeuge.

Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 entgegen.(704909)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell