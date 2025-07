Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 19:00 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße alarmiert. Bei Eintreffen befanden sich bereits einige Bewohner des Gebäudes im Eingangsbereich, zudem war der Treppenraum verraucht. Die Brandbekämpfung wurde umgehend über zwei verschiedene Zugänge eingeleitet und der Treppenraum wurde parallel auf weitere Personen kontrolliert. Da sich noch einige Personen im Gebäude befanden, wurden diese umgehend ins Freie geführt. Das Feuer konnte schnell gelöscht und die umliegenden Bereiche überdruckbelüftet werden. Nach den Löscharbeiten wurden der Keller und die angrenzenden Wohnungen mit Messgeräten kontrolliert. Die Bewohner des Gebäudes wurden zunächst durch die Polizei und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst betreut. Insgesamt wurden 20 Personen betreut, von denen eine Person zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Alle weiteren Bewohner blieben unverletzt und konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

