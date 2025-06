Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsturzgefährdetes Haus durch Bauarbeiten

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Mittwoch, den 25.06.2025 zur Unterstützung des Bauordnungsamtes in die Leimbacher Straße in Wuppertal Barmen alarmiert. Hier kam es im Zuge von Bauarbeiten zu einer Beschädigung des Fundaments eines Anbaus. In Folge dieser Beschädigung konnte die Standsicherheit des Anbaus nicht mehr gewährleistet werden. Aufgrund dieses Umstandes wurden vorsorglich alle Bewohner des Gebäudes aus dem Gebäude geführt und in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke durch eine Betreuungseinheit der Johanniter Unfallhilfe betreut. Für die Sicherung des Gebäudes wurde das THW zur Einsatzstelle angefordert. Dieses unterstützte mit einem Baufachberater und weiteren THW-Helfern bei der Abstützung des einsturzgefährdeten Gebäudeteils. Hierzu mussten in aufwendiger Handarbeit Schotter und Baustützen in den betroffenen Bereich verbracht und eingebaut werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Schützenstraße im betroffenen Bereich voll gesperrt. Nach dem Abschluss der Sicherungsmaßnahmen gegen 05.00 Uhr morgens konnten alle Bewohner wieder in Ihre Wohnungen.

