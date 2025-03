Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Waldangelloch in ein Firmenfahrzeug ein und erbeuteten Elektrowerkzeuge im Wert von rund 20.000 Euro.

Die Unbekannten öffneten in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr gewaltsam das Schloss der Heckklappe an dem Citroën, der in der Gewerbestraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren ließen sie Elektrowerkzeuge und Zubehör der Marke Hilti mitgehen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell