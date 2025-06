FW-W: Stoffaustritt in einem Produktionsbetrieb von Bayer in Wuppertal

Feuerwehr Wuppertal

In einem Produktionsgebäude der Firma Bayer in Wuppertal kam es heute zu einem Produktaustritt. Das betroffene Gebäude wurde umgehend geräumt. Fünf Mitarbeitende wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser in Wuppertal gebracht.

Der ausgetretene Stoff konnte durch die Feuerwehr schnell eingedämmt und aufgenommen werden. Eine Ausbreitung außerhalb des Gebäudes erfolgte nicht.

Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Firma Bayer übergeben.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wuppertal, die Betriebsfeuerwehr von Bayer und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal.

Die verwaisten Feuerwachen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

