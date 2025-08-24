PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf dem Reister Markt

Eslohe (ots)

Auf dem Reister Markt schlug ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen mit einem Glas auf einen Besucher ein. Ein 20jähriger Schmallenberger erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Rufnummer 0291-90200 bei der Polizei zu melden. (mb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

