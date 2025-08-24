PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Arnsberg-Neheim (ots)

Am frühen Samstagabend fuhr ein Rettungstransportwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der B7 von Neheim nach Voßwinkel. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Neheim fuhr der Wagen bei Rot in den Einmündungsbereich ein und stieß mit einem BMW zusammen, der bei Grün die Autobahn verlassen wollte. Der Fahrer des BMW, ein 33jähriger Mann aus Bergkamen, wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mit einem anderen RTW in ein Krankenhaus gebracht. Im RTW befand sich kein Patient. Die beiden Insassen des RTW blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eine Spezialfirma reinigte den Kreuzungsbereich. Die Straße war während der Unfallaufnahme und der Reinigung komplett gesperrt. (mb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

