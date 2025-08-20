PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Minseln: Rotes E-Bike aus Carport entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag, 18.08.2025 zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr ein rotes E-Bike aus einem Carport in der Martin-Luther-Straße. Das Rad war mit einem Schloss gesichert und stand hinter einem Wohnmobil. Bei dem roten E-Bike handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Merida, Model eone-sixty 5000 mit schwarzem Akku. An dem Rad ist eine Halterung für einen Kinderanhänger verbaut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Martin-Luther-Straße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:59

    POL-FR: Zell im Wiesental/ Riedichen: Feuer am Hang ruft Feuerwehr auf den Plan

    Freiburg (ots) - Feuer mit einer sichtbaren Rauchentwicklung wurde der Polizei am Dienstag, 19.08.2025 gegen 19.45 Uhr an einem Waldweg unterhalb der K6301 gemeldet. Unbekannte entzündeten an einem Hang, auf einer Fläche von vier auf vier Metern, verschiedenes Möbelholz und Baumresthölzer. Es kam zu einer sichtbaren Rauchentwicklung und auch zur Flammenbildung. Die ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:20

    POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Passanten ausgeraubt haben - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Dienstag, 19.08.2025, soll es im Eschholzpark in Freiburg zu einem Raubdelikt gekommen sein. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter ihn um circa 0 Uhr unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Fahrrades sowie seines Rucksacks gezwungen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,80 Meter ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:13

    POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet mit ausgeschaltetem Licht

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 21:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Friedrichstraße einen geparkten Renault. Der Fiat-Fahrende schaltete in der Folge die Beleuchtung seines Autos aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Vorgang konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel.: 07761 934 0) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren