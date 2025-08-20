Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Minseln: Rotes E-Bike aus Carport entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag, 18.08.2025 zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr ein rotes E-Bike aus einem Carport in der Martin-Luther-Straße. Das Rad war mit einem Schloss gesichert und stand hinter einem Wohnmobil. Bei dem roten E-Bike handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Merida, Model eone-sixty 5000 mit schwarzem Akku. An dem Rad ist eine Halterung für einen Kinderanhänger verbaut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Martin-Luther-Straße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell