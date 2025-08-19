PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Passanten ausgeraubt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 19.08.2025, soll es im Eschholzpark in Freiburg zu einem Raubdelikt gekommen sein. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter ihn um circa 0 Uhr unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Fahrrades sowie seines Rucksacks gezwungen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt
   - nackenlange, nach hinten gegelte Haare, Dreitagebart
   - helle, lange Jeanshose, schwarzes T-Shirt, dunkle Jacke
   - sprach Deutsch

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 bei der Polizei zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 15:13

    POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet mit ausgeschaltetem Licht

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 21:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Friedrichstraße einen geparkten Renault. Der Fiat-Fahrende schaltete in der Folge die Beleuchtung seines Autos aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Vorgang konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel.: 07761 934 0) ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:11

    POL-FR: Bad Säckingen: Mit fast zwei Promille unterwegs

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 19.08.2025 gegen 01:40 Uhr wurde in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen ein Smart kontrolliert. Beim 59-jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert vor Ort von fast zwei Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme war die Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser dem Fahrer bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Neben der Trunkenheitsfahrt ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:09

    POL-FR: Bad Bellingen/ Hertingen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrerin und VW-Fahrerin

    Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 17.08.2025, gegen 14:15 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Hertingen und Liel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen Pedelec-Fahrerin und einer 58-jährigen VW-Fahrerin. In einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch die 72-jährige Pedelec - Fahrerin zu Fall kam und sich verletzte. Sie wurde mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren