POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Passanten ausgeraubt haben - Zeugenaufruf

In der Nacht auf Dienstag, 19.08.2025, soll es im Eschholzpark in Freiburg zu einem Raubdelikt gekommen sein. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe ein Unbekannter ihn um circa 0 Uhr unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Fahrrades sowie seines Rucksacks gezwungen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt - nackenlange, nach hinten gegelte Haare, Dreitagebart - helle, lange Jeanshose, schwarzes T-Shirt, dunkle Jacke - sprach Deutsch

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 bei der Polizei zu melden.

