POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet mit ausgeschaltetem Licht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 19.08.2025 gegen 01:40 Uhr wurde in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen ein Smart kontrolliert. Beim 59-jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert vor Ort von fast zwei Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme war die Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser dem Fahrer bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Neben der Trunkenheitsfahrt ...

