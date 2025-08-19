PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet mit ausgeschaltetem Licht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 21:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Friedrichstraße einen geparkten Renault. Der Fiat-Fahrende schaltete in der Folge die Beleuchtung seines Autos aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Vorgang konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel.: 07761 934 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum geflüchteten Fiat geben können.

