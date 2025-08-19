PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen/ Rothaus: Diebstahl von Diesel und Werkzeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 17.08.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 18.08.2025, 06.00 Uhr wurde Nahe der L170 beim Hochstichweg in Rothaus vom einem im Wald stehenden Tankbehälter und dort abgestellten Arbeitsmaschinen insgesamt über 400 l Diesel gestohlen. Dazu wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Pumpe verwendet, die ebenfalls gestohlen wurde. Aus den Arbeitsmaschinen wurden verschiedenste Werkzeuge entwendet. Der Diebstahlschaden der gestohlenen Gegenstände beträgt ungefähr 2000 EUR. Der Sachschaden an den Arbeitsmaschinen konnte noch nicht ermittelt werden. Der Polizeiposten Bonndorf (Tel.: 07703 9325 0) hat die Ermittlungen aufgenommen, und sucht Zeugen, die im Waldgebiet oder an der L170 im Bereich Hochstichweg Verdächtiges festgestellt haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 15:06

    POL-FR: Binzen: Verkehrsunfall am Parkplatz Binzen auf der A 98

    Freiburg (ots) - Am Montag, 18.08.2025 gegen 17:50 Uhr kollidierte auf der A98 ein 84-jähriger Opel- Fahrer an der Abfahrt zum Parkplatz Binzen mit einem Lastwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird vermutet, dass der 84- Jährige die Abfahrt zum Parkplatz mit der Abfahrt Kandern verwechselt haben könnte und deshalb mit nicht angepasster Geschwindigkeit abfahren wollte. Dabei fuhr er auf einen bereits auf den Parkplatz ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Ampelanlage angefahren und geflüchtet

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 22:00 Uhr soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Ampelanlage an der Kreuzung Hauptstraße zur Bayerstraße in Weil am Rhein angefahren und erheblich beschädigt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter 07621 9797 0 nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren