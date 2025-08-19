Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen/ Rothaus: Diebstahl von Diesel und Werkzeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 17.08.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 18.08.2025, 06.00 Uhr wurde Nahe der L170 beim Hochstichweg in Rothaus vom einem im Wald stehenden Tankbehälter und dort abgestellten Arbeitsmaschinen insgesamt über 400 l Diesel gestohlen. Dazu wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Pumpe verwendet, die ebenfalls gestohlen wurde. Aus den Arbeitsmaschinen wurden verschiedenste Werkzeuge entwendet. Der Diebstahlschaden der gestohlenen Gegenstände beträgt ungefähr 2000 EUR. Der Sachschaden an den Arbeitsmaschinen konnte noch nicht ermittelt werden. Der Polizeiposten Bonndorf (Tel.: 07703 9325 0) hat die Ermittlungen aufgenommen, und sucht Zeugen, die im Waldgebiet oder an der L170 im Bereich Hochstichweg Verdächtiges festgestellt haben.

