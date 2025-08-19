PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Audi-Fahrer muss Gegenverkehr ausweichen und verunfallt - Verursacher flüchtig

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, gegen 05:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die B 314 von Stühlingen in Richtung Grimmelshofen. Beim Bahnübergang soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 25-jährige ausweichen und touchierte die Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf das dunkle Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 15:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Ampelanlage angefahren und geflüchtet

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 22:00 Uhr soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Ampelanlage an der Kreuzung Hauptstraße zur Bayerstraße in Weil am Rhein angefahren und erheblich beschädigt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter 07621 9797 0 nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:45

    POL-FR: Efringen- Kirchen: Unfall durch Schafe auf der Autobahn A5

    Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 16.08.2025, gegen 3:30 Uhr gelangten aus bislang ungeklärten Gründen zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg mehrere Schafe auf die Fahrbahn der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Norden. Ein 57-jähriger VW-Fahrer erkannte die Tiere zu spät und kollidierte mit einigen Tieren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 57-Jährige ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:37

    POL-FR: Todtnau/ Schlechtnau: Gabel von Traktor-Frontlader spießt Autodach auf

    Freiburg (ots) - Mit seinem Traktor missachtete am Montag, 18.08.2025 gegen 10.30 Uhr ein 62 Jahre alter Mann die Vorfahrt eines 34-jährigen Nissan-Fahrers auf der B317, an der Kreuzung Kresselstraße in Schlechtnau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Mistgabel vom Frontlader des Traktors das Pkw Dach aufspießte. Verletzt wurde niemand. Am Nissan entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren