POL-FR: Stühlingen: Audi-Fahrer muss Gegenverkehr ausweichen und verunfallt - Verursacher flüchtig

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.08.2025, gegen 05:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die B 314 von Stühlingen in Richtung Grimmelshofen. Beim Bahnübergang soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 25-jährige ausweichen und touchierte die Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf das dunkle Verursacherfahrzeug geben können.

