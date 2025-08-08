Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: E-Scooter-Fahrer angegriffen und verletzt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (7. August, 20:33 Uhr) sollen zwei bisher unbekannte Männer einen Rollerfahrer (48) angegriffen und verletzt haben. Der 48-Jährige soll mit seinem E-Scooter in Richtung Max-Planck-Straße gefahren sein, als sich ihm ein Fahrzeug von hinten näherte. Offenbar ging den beiden Insassen die Fahrt des 48-Jährigen auf dem Roller nicht schnell genug. Sie sollen den Mann aus offenen Autofenstern beleidigt haben.

Als dieser seine Fahrt an der Kreuzung Max-Planck-Straße / Otto-Hahn-Straße kurzzeitig stoppte, sollen die Unbekannten plötzlich ausgestiegen sein. Einer der beiden soll den 48-Jährigen von hinten so stark geschlagen und geschubst haben, dass dieser auf die Straße stürzte. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer sollen den am Boden liegenden Mann weiterhin körperlich attackiert haben. Als sich zwei Zeugen näherten, sollen die Unbekannten die Flucht ergriffen haben. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

