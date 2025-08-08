PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Eine verletzte Person nach Auffahrunfall

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (7. August) ist es gegen 13:30 Uhr auf der Hamborner Straße / Ecke Haxtergrund zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person gekommen.

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer war auf der Hamborner Straße in Fahrtrichtung Gartsträucherstraße unterwegs und befand sich hinter einem VW Polo (56) auf der Linksabbiegerspur. Beide Fahrzeuge mussten zunächst verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der 56-jährige Polo-Fahrer an. Der LKW-Fahrer soll seine Fahrt ebenfalls fortgesetzt haben und sei dann auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren. Der Autofahrer klagte über Schmerzen und wurde an der Unfallstelle von Rettungssanitätern versorgt. Sein VW blieb fahrbereit.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren