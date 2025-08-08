Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Eine verletzte Person nach Auffahrunfall

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (7. August) ist es gegen 13:30 Uhr auf der Hamborner Straße / Ecke Haxtergrund zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person gekommen.

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer war auf der Hamborner Straße in Fahrtrichtung Gartsträucherstraße unterwegs und befand sich hinter einem VW Polo (56) auf der Linksabbiegerspur. Beide Fahrzeuge mussten zunächst verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der 56-jährige Polo-Fahrer an. Der LKW-Fahrer soll seine Fahrt ebenfalls fortgesetzt haben und sei dann auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren. Der Autofahrer klagte über Schmerzen und wurde an der Unfallstelle von Rettungssanitätern versorgt. Sein VW blieb fahrbereit.

