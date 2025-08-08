Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Angriff mit Barhocker

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. August, 23:55 Uhr) soll ein 51-jähriger türkischstämmiger Mann einen 67-jährigen Duisburger in einer Kneipe auf der Fischerstraße angegriffen haben. Laut Zeugenaussage habe der 67-jährige Mann an der Bar gesessen, als der 51-Jährige hineingestürmt sei und ihn aggressiv beschimpft habe. Anschließend habe er einen Barhocker gepackt und sei auf den Mann losgegangen. Dieser soll sich gewehrt und ebenfalls nach einem Hocker gegriffen haben. Dabei soll der 67-Jährige gestürzt und auf den Boden gefallen sein.

Der 51-Jährige habe mehrfach mit Fäusten auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und ihn gewürgt. Nur durch das Eingreifen eines Zeugen ließ der noch immer aggressive Mann von dem 67-Jährigen ab. Als die Beamten vor der Kneipe eintrafen, kam ihnen der 51-Jährige bereits entgegen.

Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann gestikulierte bedrohlich und schlug in Richtung der Beamten. Diese fixierten ihn und brachten ihn unter starker Gegenwehr ins polizeiliche Gewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt wegen des Verdachtes von Alkohol- und Drogenkonsum eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell