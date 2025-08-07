PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unfall mit E-Scooter - ein Schwerverletzter

Duisburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag (6. August, 14:40 Uhr) auf der Kreuzung Obermeidericher Straße / Styrumer Straße. Ein 34-Jähriger war mit seinem E-Scooter über die Kreuzung gefahren, als der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Renault abbiegen wollte. Dabei soll er den vorfahrtsberechtigten E-Scooter am Hinterreifen getroffen haben. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

