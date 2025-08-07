PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Meiderich: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Duisburg (ots)

Aktuell vollstrecken Einsatzkräfte der Duisburger Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse an drei Wohnobjekten im Duisburger Norden. An dem Einsatz sind neben der Duisburger Hundertschaft auch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei Wuppertal und zivile Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Grund der Durchsuchungen ist ein Vorfall aus Oktober letzten Jahres, den die Staatsanwaltschaft Duisburg als Verdacht des erpresserischen Menschenraubes wertete, woraufhin die Polizei Duisburg die Ermittlungen aufnahm.

Im Fokus stehen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 39 Jahren.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 14:10

    POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Brände - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Zu einem Garagenbrand in der Kufsteiner Straße rief ein Zeuge die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag (5. August, 16:55 Uhr). Dort hatte der Innenraum einer Garage, die an ein Mehrfamilienhaus angrenzt, aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Da diese laut Zeugenaussagen hauptsächlich zur Aufbewahrung genutzt wurde, waren diverse Geräte und die Tür stark beschädigt worden. Ein weiterer Brand ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:33

    POL-DU: Vierlinden: E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand

    Duisburg (ots) - Polizisten ist am Dienstagabend (5. August, 21:15 Uhr) auf der Bahnhofstraße ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Sie stoppten den 46-Jährigen und kontrollierten ihn. Da der Verdacht bestand, dass er Alkohol konsumiert haben könnte, führten die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch - dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren