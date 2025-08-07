Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Meiderich: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Duisburg (ots)

Aktuell vollstrecken Einsatzkräfte der Duisburger Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse an drei Wohnobjekten im Duisburger Norden. An dem Einsatz sind neben der Duisburger Hundertschaft auch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei Wuppertal und zivile Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Grund der Durchsuchungen ist ein Vorfall aus Oktober letzten Jahres, den die Staatsanwaltschaft Duisburg als Verdacht des erpresserischen Menschenraubes wertete, woraufhin die Polizei Duisburg die Ermittlungen aufnahm.

Im Fokus stehen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 39 Jahren.

