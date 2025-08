Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Brände - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zu einem Garagenbrand in der Kufsteiner Straße rief ein Zeuge die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag (5. August, 16:55 Uhr). Dort hatte der Innenraum einer Garage, die an ein Mehrfamilienhaus angrenzt, aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Da diese laut Zeugenaussagen hauptsächlich zur Aufbewahrung genutzt wurde, waren diverse Geräte und die Tür stark beschädigt worden.

Ein weiterer Brand wurde den Beamten um 21:54 Uhr in der Emmericher Straße gemeldet. Ein Zeuge hatte einen Stapel aus Altpapieren löschen müssen, die zuvor mutmaßlich durch Unbekannte angezündet worden waren. Das Feuer hatte auch eine Straßenlaterne beschädigt.

Um 4:40 Uhr (6. August) wurden die Polizisten zu einem brennenden Verkehrsschild in der Amtsgerichtsstraße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten deutlich Flammen erkennen, die von mehreren, aufeinander gestapelten Bakenfüßen loderten. In ihnen steckten das Verkehrsschild und ein kleiner Sonnenschirm, der ebenfalls vom Feuer betroffen war. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mittels eines Dienstfeuerlöschers, der zur Standardausrüstung eines Streifenwagens gehört.

Bei allen drei Bränden wurde niemand verletzt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

