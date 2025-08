POL-DU: Dellviertel: Automatenaufbrecher nach Zeugenhinweis geschnappt

Duisburg (ots) - Am Freitagvormittag (1. August, 11:05 Uhr) rückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall aus, der sich auf der Kreuzung Am Burgacker/Am Mühlenberg ereignet hatte. Sanitäter und ein Notarzt behandelten noch an der Unfallstelle einen Motorradfahrer (56). Die Polizisten sperrten derweil den Bereich ab und befragten Zeugen. Nach aktuellem Stand kam der Duisburger beim ...

mehr