POL-DU: Stadtgebiet: Zeugen nach Bränden gesucht

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagabend und am frühen Mittwochmorgen (8./9. Juli) zu vier Bränden ausgerückt.

Zwei Mülltonnen standen in Flammen - auf der Lessinstraße in Obermarxloh (20:30 Uhr) und auf der Sebastianstraße in Wanheimerort (3:25 Uhr). Im letzterem Fall beobachtete eine Zeugin, wie drei Jugendliche in Richtung Sebastianstraße weggingen.

In einer Kleingartenanlage im Bereich Ehrenstraße / Tulpenstraße in Hochheide brannte es gegen 5:35 Uhr in einer Gartenlaube. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen wurden nicht verletzt.

Zudem kam es gegen 18:25 Uhr in einem leer stehenden Gebäude an der Gartsträucherstraße, Ecke Vohwinkelstraße in Mittelmeiderich zu einem kleinen Feuer. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Ein Zeuge berichtete, wie zwei dunkel gekleidete Jugendliche in Richtung Baustraße rannten.

Wenn Sie zu den genannten Bränden Angaben machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

