Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Uhren entwendet

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag Morgen (28.06.2025), zwischen 04.00 Uhr und 08.45 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße in Holzwickede eingedrungen. Es wurde die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Uhren entwendet. Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell