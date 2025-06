Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kostenlose Wiegeaktion für Campingbegeisterte: Lassen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil wiegen

Kreis Unna (ots)

Heute in genau 2 Wochen (11.07.2025) starten die Sommerferien in NRW und das bedeutet auch für viele Urlauberinnen und Urlauber im Kreis Unna: ab in die Sonne. Zum Startschuss in die, für viele schönste Zeit des Jahres, bietet die Kreispolizeibehörde Unna wieder eine kostenlose Wiegeaktion für Campingbegeisterte an.

Zum Ferienbeginn stehen sie oft vor der Frage: "passt das und das noch rein in unser Wohnmobil oder in unseren Wohnwagen", "können die Fahrräder noch mit" oder "wie viel Frischwasser nehmen wir mit"?

Wohnwagen und Wohnmobile haben zwar ausreichend Stauraum, aber die Zuladung ist gerade bei Wohnwagen gering. Ebenso verhält es sich bei Wohnmobilen bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse, für die ein Führerschein der Klasse B ausreicht. Wenn das Fahrzeug oder das Gespann schwerer sind, ist eine Erweiterung auf B96 oder sogar BE erforderlich.

Am Freitag, 04.07.2025, bietet die Polizei in Unna in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Eissporthalle am Ligusterweg 5 wieder kostenlos eine Wiegeaktion an. Ziel der Maßnahme sind Beratung und Prävention, eine Ahndung möglicher Ordnungswidrigkeiten findet nicht statt.

Interessierte Camper werden gebeten, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) von Zugfahrzeug, Wohnwagen oder Wohnmobil mitzubringen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auf mögliche Wartezeiten wird hingewiesen.

