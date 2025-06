Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Schmuck entwendet

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20.06.2025) und Samstag (28.06.2025) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ericaweg in Kamen-Methler eingedrungen. Es wurde die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 02307-921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell