Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 2. Folgemeldung: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Igel (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B49 zwischen Igel und Liersberg am heutigen Nachmittag, ist die Unfallaufnahme durch die Polizei vor Ort beendet. Die Vollsperrung der Strecke bleibt jedoch noch bis zum Abschluss der Aufräum- und Reinigungsarbeiten aufrechterhalten.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 46-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit seinem Fahrzeug, aus bisher ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des Kleintransporters verstarb noch an der Unfallstelle. Ein in dem Transporter mitfahrendes Kind, dass zunächst schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde, ist ebenfalls verstorben. Die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW wurde durch den Unfall schwerverletzt und befindet sich in medizinischer Behandlung.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Trier einen Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme musste die Bahnstrecke entlang der B49 ebenfalls bis etwa 19:10 Uhr gesperrt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werde gebeten, sich unter 0651/983 44150 mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell