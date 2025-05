POL-PPTR: Folgemeldung: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Trier (ots) - Nach dem bewaffneten Raub auf eine Norma-Filiale in Waldrach am Abend des 23. April lobt die Staatsanwaltschaft Trier nun eine Belohnung in Höhe von 2000EUR aus. Am Mittwochabend, 23. April, gegen 21 Uhr, überfielen zwei bewaffnete Männer eine Norma-Filiale in Waldrach. Die Polizei fahndet derzeit mit Fotos und Videos nach den Tatverdächtigen ...

