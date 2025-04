POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer einer Ape

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) stellte die Polizei in der Grottenau ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eines 34-jährigen Mannes fest. Zudem war der Fahrer alkoholisiert. Gegen 23.30 Uhr wollten die Beamten den Autofahrer anhalten, da dieser unkontrolliert auf dem Gehweg fuhr. Der 34-Jährige flüchtete jedoch vor der Polizeistreife in Richtung Ludwigstraße. Anschließend fuhr er über ...

