Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Goldschmuck von Hals und Finger gerissen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagnachmittag (3. August, 14:20 Uhr) eine 63-jährige Frau auf der Gitschiner Straße ausgeraubt. Die Duisburgerin berichtete der Polizei, dass sie zu Fuß unterwegs war, als ein dunkler Pkw neben ihr hielt. Eine Frau und ein Mann stiegen aus und gingen auf sie zu. Der Mann hielt die 63-Jährige fest, während seine Komplizin der Duisburgerin eine goldene Halskette vom Hals riss und ihr einen Ring vom Finger zog.

Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die 63-Jährige stürzte. Sie blieb unverletzt. Das Duo stieg im Anschluss mit der Beute zurück in das Fahrzeug und flüchtete in Richtung Fröbelstraße.

Wer kann Angaben zu dem Auto oder den Unbekannten machen? Beide werden auf 34 bis 40 Jahre geschätzt und haben jeweils eine stabile Statur. Der Mann hat kurze Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein braunes Hemd. Seine Komplizin hat dunkle Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

