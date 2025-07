Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrskontrollen in Lennep

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (25.07.2025) führte die Polizei in Remscheid Lennep eine Vielzahl an Verkehrskontrollen durch. Ziel der Beamten waren Maßnahmen gegen Verkehrsteilnehmer, die sich als Raser und Poser darstellten. Die Polizisten legten drei Ordnungswidrigkeiten Anzeigen wegen erloschener Betriebserlaubnisse vor. Zwei Verkehrsteilnehmer bekamen eine Anzeige wegen vermeidbaren Lärms. Ferner wurden fünf Verwarnungsgelder wegen unterschiedlichen Verstößen erhoben. An einem Fahrzeug wurde die Ladungssicherheit und an einem weiteren eine vermeidbare Abgasbelästigung beanstandet. Nach Messungen fertigten die Beamten 58 Ordnungswidrigkeiten Anzeigen und legten 82 schriftliche Verwarnungen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit vor. Der ebenfalls eingesetzte Kommunale Ordnungsdienst der Stadt ahndete zehn Verstöße wegen falsch geparkten Kraftfahrzeugen und Überschreitungen der Hauptuntersuchung.

