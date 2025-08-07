Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Meiderich: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (8. August, 6 Uhr) vollstreckten Einsatzkräfte der Duisburger Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse an drei Wohnobjekten im Duisburger Norden.

Im Fokus stehen drei Tatverdächtige im Alter von 24, 26 und 39 Jahren mit Clanbezügen.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte fünf Mobiltelefone und zwei Messer sicher. Den 26-Jährigen brachten Polizisten zum Polizeipräsidium. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Durch das zeitgleiche Eindringen in die Wohnobjekte entstand geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Mobiltelefone, dauern an.

