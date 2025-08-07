PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Meiderich: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (8. August, 6 Uhr) vollstreckten Einsatzkräfte der Duisburger Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse an drei Wohnobjekten im Duisburger Norden.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6091901

Im Fokus stehen drei Tatverdächtige im Alter von 24, 26 und 39 Jahren mit Clanbezügen.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte fünf Mobiltelefone und zwei Messer sicher. Den 26-Jährigen brachten Polizisten zum Polizeipräsidium. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Durch das zeitgleiche Eindringen in die Wohnobjekte entstand geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Mobiltelefone, dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:55

    POL-DU: Obermeiderich: Unfall mit E-Scooter - ein Schwerverletzter

    Duisburg (ots) - Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag (6. August, 14:40 Uhr) auf der Kreuzung Obermeidericher Straße / Styrumer Straße. Ein 34-Jähriger war mit seinem E-Scooter über die Kreuzung gefahren, als der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Renault abbiegen wollte. Dabei soll er den vorfahrtsberechtigten E-Scooter am Hinterreifen getroffen haben. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:36

    POL-DU: Stadtgebiet: Mehrfacher Betrug an Seniorinnen - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine 76-Jährige rief die Polizei am Mittwochvormittag (6. August, 10:17 Uhr) in die Koloniestraße. Sie gab an, dass sich zwei bisher unbekannte Männer als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben und sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hätten. Einer sei mit ihr ins Wohnzimmer gegangen, um nach ihrer Fernsehbox zu schauen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren