POL-EU: Tageseinnahmen geraubt

Blankenheim (ots) - Am Donnerstag (15. August) befuhr ein 73-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit einem Quad eine Wiese in der Nähe der Straße Lampertsweg in Blankenheim-Dollendorf, um Arbeiten an einem Zaun durchzuführen. Aufgrund bislang noch ungeklärter Ursache rutschte der Quadfahrer auf einem Hang circa zwei Meter nach unten. Dabei überschlug er sich, sodass sein Quad auf ihn stürzte und er nicht mehr in der Lage war sich selbständig zu befreien. Nach ca. 30 Minuten ...

mehr