POL-EU: Parkscheinautomaten manipuliert

Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (14. August), 16 Uhr, bis Donnerstag (15. August), 7.10 Uhr, wurde die Scheibe eines Baggers auf einer Baustelle in der Müddesheimer Straße in Weilerswist-Kleinvernich entwendet. Die Fensterscheibe wurde von Unbekannten aus der Laufschiene geschoben. Der Bagger konnte von den Unbekannten vermutlich durch einen Universalschlüssel geöffnet werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr