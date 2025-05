Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungserfolg

Arnstadt (ots)

Am 20. Mai 2025 gelang der PI Arnstadt-Ilmenau ein Fahndungserfolg nachdem bereits am Vorabend ein Zigarettenautomat in der Stadtlage Arnstadt gewaltsam geöffnet wurde. Handelte es sich am 19. Mai noch um eine Vorbereitungshandlung, schlugen die Täter am Morgen des 20. Mai 2025 erneut am selbigen Automaten zu und erbeuteten Zigaretten und Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Werts. Der Sachschaden belief sich auf rund 2500 Euro.

Umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten zur Ergreifung und vorläufigen Festnahme eines 25-Jährigen lettischen Tatverdächtigen und Auffinden der Beute. Weitere Ermittlungsmaßnahmen gegen den Tatverdächtigen erbrachten Indizien, dass der Tatverdächtige bei mindestens zwei weiteren begangenen Zigarettenautomatenaufbrüchen im Mai dieses Jahres in Arnstadt beteiligt war. Hier wurden Zigaretten und Bargeld in Höhe von rund 3700 Euro entwendet und ein Sachschaden von über 6.000 Euro angerichtet.

Schlussendlich führten die Ermittlungsergebnisse am 21. Mai zu einer Haftrichtervorführung. Der 25-Jährige wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell