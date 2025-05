POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Automaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Knittlingen (ots) - Alkoholeinfluss könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagmorgen gewesen sein, der sich im Bereich der Kreuzung am Kirchplatz in Knittlingen gegen 08:20 Uhr ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Fiat den Kirchplatz in Fahrtrichtung Untere Straße und beabsichtigte nach links in diese ...

mehr