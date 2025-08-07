Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Unfall auf Kreuzung - Auto liegt auf der Seite

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (7. August, 09:37 Uhr) ist es auf der Kreuzung Kardinal-Galen-Straße / Anschlussstelle A59 Duissern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zeugen schilderten, dass ein weißer Renault nach links auf die Autobahn auffahren wollte und dabei mit einem weißen VW zusammengestoßen sei. Der 26-jährige Renault-Fahrer gab an, er habe den VW noch weiter entfernt vermutet. Der 21-jährige VW-Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Durch den Aufprall wurde der Renault auf die Seite gekippt und der Fahrer zunächst in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte die leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Den 26-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

