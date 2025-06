Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Oldenburg

Ostholstein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots)

Donnerstagmorgen (05.06.2025) kam es zum Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg in Holstein. Die Bewohnerin und ihr Kind der betroffenen Wohnung kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung.

Gegen 08.30 Uhr meldete die Bewohnerin einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Mühlenkamp in Oldenburg per Notruf, dass es in ihrer Küche brennen würde.

Feuerwehr und Polizei ließen das Haus räumen. Das Feuer war begrenzt auf die Küche in der Wohnung, es kam zu keinem Gebäudeschaden. Die Frau und ihr Sohn im Kleinkindalter kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell