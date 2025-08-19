Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen: Unfall durch Schafe auf der Autobahn A5

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 16.08.2025, gegen 3:30 Uhr gelangten aus bislang ungeklärten Gründen zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg mehrere Schafe auf die Fahrbahn der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Norden. Ein 57-jähriger VW-Fahrer erkannte die Tiere zu spät und kollidierte mit einigen Tieren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 57-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Zusammenstoß wurden vier Schafe getötet. Ein weiteres schwer verletzt. Der VW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei vor Ort im Einsatz. Die Autobahn A5 war für fast fünf Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter anderem nach der Ursache, wie die Tiere auf die Fahrbahn gelangen konnten.

